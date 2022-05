Väike Tallinn Music Weeki spikker

Hea meel on selle üle, et ehkki küll aeg-ajalt võetakse suhu patusõnad jazz’i võimalikust surmast ja kivistumisest, on tõde teistsugune: jazz pole võtnud kivistuda, vaid ikka edasi liikuda. Eestiski näidatakse viimsel ajal uuemat tüüpi jazz’i võrseid. TMW-l astuvad üles selle viimase aja paljuräägitud saadikud Eestis: Neon Fir ja Alfa Collective. Noored inimesed, uued bändid, uus hoog. Neon Fir keerleb mingisuguses 80ndate pillimänguoskusliku proge-jazz’i neoonikumas paralleelreaalsuses ja Alfa Collective’it kirjeldatakse kui eklektilise jazz’i ja kunstpopi segu. Igal juhul ei kõla kumbki sumbunult, vaid ikka värskelt. Jazzkaarel nad mõlemad juba esinesid.