Turundus tappis muusikastaari

Kuid selleks, et britpop oleks, et Cool Britannia oleks, et Tony Blair ja uued leiboristid oleks, tuli britpop’i tekitada. Ja selle tekitajaks peetakse ka Jane Savidge’it, suhtekorraldajat, kellel oli saanud USA rock’ist, täpsemini grungest kõrini. Tema suhtekorraldusfirma Savage and Best on legendaarne. Enne veel, kui üks britpop’i mõjukamaid bände Suede oli jõudnud 1993 debüütalbumini, oli Jane Savidge neile juba 18 muusikalehtede esikülge välja kaubelnud.