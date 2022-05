Vaba Lava etendab Ukraina sõjast rääkivat lavastust

See on näidend sõjast. Sellest, mis praegu toimub. Sellest, kuidas sõda algas. Sellest, mis saab inimestest, keda sõda lahutab. See on dokumentaalne tõend kirjades, mida praegu Ukrainas ja Venemaal viibivad sõbrad üksteisele iga päev saadavad.

Dokumentaallavastuse idee autoriks on näitleja ja lavastaja Julia Aug, alustekstiks tema kirjavahetus Ukraina eri linnades pommivarjendites viibivate sõprade, teatriinimestega. Tegu ei ole pelgalt teatrilavastuse, vaid elava kroonikaga sellest, mis just praegu, meie ajal, meie ümber ja meie eludega aset leiab.

Näitemängul on kindel algus, kuid pole veel lõppu. Pole lõppu, kuni Venemaa sõda Ukrainas jätkub…

14. aprillil Tallinnas esietendunud dokumentaallavastus on juba leidnud palju vastukaja ning saanud kutseid mitmele festivalile. «Kuigi tegu on Eesti teatri ja Eesti lavastusega, siis kohati tundub, et selle mängimiseks on suurem vajadus just väljaspool Eestit – Euroopa südames – kus arusaam ja tunnetus Venemaa agressioonist ja Ukrainas toime pandavatest õudustest on kaugemad ja ähmasemad,» ütles Vaba Lava juht Märt Meos. «Meil on hea meel, et saame oma sõnumi viia otse Brüsselisse.»

Vaba Lava gastrolli Brüsselipoolsed korraldajad on Eesti Selts Belgias, Euroopa Parlamendi saadikud Riho Terras Euroopa Rahvapartei fraktsioonist ja Andrus Ansip Uueneva Euroopa fraktsioonist. Samuti paneb oma toetava õla alla EV kultuuriministeerium.

«Alates Venemaa suurpealetungi algusest 24. veebruaril on Ukraina olnud väga sügavalt eestlaste hinges ja südames. Väga oluline on, et Ukrainas toimuvat mõistaksid meiega sarnaselt ka teiste Euroopa rahvaste esindajad. Kus siis veel kui mitte Brüsselis tuleb rääkida ukraina inimeste läbielamistest. Peame tegema endast oleneva, et sõjaväsimus ei hägustaks Euroopa otsusekindlust,» sõnas Riho Terras.