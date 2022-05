Ewan McGregor naaseb «Tähesõdade» kangelase rolli

Ei ole kokkusattumus, et nii Obi-Wan Kenobit kui Darth Vaderit näitav reklaamklipp tehti avalikuks 4. mail, sest seda kuupäeva tuntakse ülemaailmse «Tähesõdade» päevana. Seda nimelt põhjusel, et «Tähesõdadest» tuntud lause «May the force be with you» kõlab nagu «May the 4th».