Leigo Järvemuusika tähistab kolme Järvi juubeleid

«Loojangukontserdil» kantakse ette Pjotr Tšaikovski, Jean Sibeliuse, Eino Tambergi ja Aleksandr Glazunovi teoseid, laval on Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigendid Neeme Järvi, Paavo Järvi ja Kristjan Järvi. Solistidena astuvad üles Teet Järvi (tšello), Maarika Järvi (flööt) ja Lisa Kawasaki-Järvi (flööt), Madis Järvi (viola), Miina Järvi (viiul), Ingely Laiv-Järvi (oboe) ja Marius Järvi (tšello).

Traditsioonilisel «Tule ja vee kontserdil» kõlavad seekord Johannes Brahmsi, Bedrich Smetana, Villem Kapi, Veljo Tormise, Richard Wagneri ja Kristjan Järvi enda teosed. Esinevad Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Rahvusmeeskoor, solistiks Maarika Järvi. Dirigeerivad Neeme Järvi, Paavo Järvi ja Kristjan Järvi.

Lisaks on «Päikesepaiste kontserdil» laval lausa 10 Järvide perekonna solisti: Martin Järvi (viiul), Madis Järvi (viola), Mihkel Järvi (klaver), Miina Järvi (viiul), Marius Järvi (tšello), Teet Järvi (tšello), Mari Järvi (klaver), Maarika Järvi (flööt), Ingely Laiv-Järvi (oboe), Lisa Kawasaki-Järvi (flööt).

Leigo Järvemuusika festivali korraldaja Tiiu Tamm: «Festivalil on rõõm taaskord Järvisid Leigole kutsuda, viimati oli Järvide suguvõsa Leigol nii suurelt esindatud 2010. aastal. Meil on olnud pikaajaline koostöö ning sel aastal on kohe eriti põhjust mitu põlvkonda taas musitseerima ja dirigeerima kutsuda.»

Neeme Järvi on muusikute dünastia pea ning üks hinnatumaid dirigente. Ta juhatab maailma tipporkestreid, teeb koostööd parimate solistidega ning tema kui ühe enim plaadistava dirigendi diskograafiasse kuulub ligi 500 plaati. Oma pika ja eduka karjääri jooksul on Neeme Järvi olnud seotud maailma erinevate orkestritega. Neeme Järvit on tunnustatud paljude preemiate, aunimetuste ja tiitlitega, nende hulgas Rootsi kuningriigi kõrgeim autasu Põhjatähe orden (1990) ja Eesti vabariigi Riigivapi teenetemärk (III klass; 1996), Eesti Muusikanõukogu 2012. aasta interpretatsioonipreemia. Ta on EMTA, Göteborgi ülikooli, Aberdeeni ülikooli, Detroiti ülikooli, Rootsi kuningliku muusikaakadeemia ja Michigani ülikooli audoktor, samuti esimene Tallinna Vapimärgi ordeni kavaler, Michigani osariigi ning Göteborgi linna aukodanik jne. Neeme Järvi kuulub ka 1999. aastal valitud 20. sajandi Eesti saja suurkuju hulka.

Paavo Järvi alustas muusikuteed Tallinnas, õppides löökpille ja dirigeerimist Otsa-nim Tallinna muusikakoolis. 1980. aastal asus ta elama USA-sse, kus jätkas õpinguid Curtise muusikainstituudis ja Los Angelese filharmoonikute instituudis Leonard Bernsteini juures. 1994–1997 oli ta Malmö sümfooniaorkestri, 1995–1998 Stockholmi kuningliku filharmooniaorkestri peadirigent. 2001–2011 oli ta Cincinnati sümfooniaokrestri muusikadirektor, tema käe all rändas kollektiiv läbi kogu USA ja Jaapani ning tegi edukaid kontserdireise Euroopas; praegu on ta selle orkestri laureaat-dirigent. 2006–2013 oli ta hr-Sinfonieorchesteri peadirigent. Alates 2004. aastast on Paavo Järvi Deutsche Kammerphilharmonie Bremeni kunstiline juht.