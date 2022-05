punkansambli Tarakany! liider Dmitri Spirin: Ja mulle tundus, et meie laulude, minu intervjuude, muude avalike väljaütlemiste kaudu edastati alati humanistlikke, liberaalseid, demokraatlikke ideid. Me seisime vabaduse eest. Nüüd mõistan, et olulise osa meie publiku jaoks on kõik need tühjad sõnad, või veelgi hullem, kahjulikud, vastuvõetamatud ideed. Pärast seda mõistmist ei taha ma laulda (ei nendele ega üldiselt).