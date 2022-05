Vaba Akadeemia loeng ⟩ Mihhail Lotman: sõda Ukrainas tõi kainenemise

Mihhail Lotman tutvustab loengut nii: «Olen üles kasvanud vene kultuuris, seda armastanud ja uurinud juba pool sajandit. Sõda Ukrainas tõi kainenemise. Ei, ma ei taha tühistada seda, millest olen varem rääkinud ja kirjutanud, kuid olen seni pigem alateadlikult kui teadlikult mööda hiilinud teemadest ja asjaoludest, mis paljastavad vene kultuuri tumedaid külgi. Nüüd on aeg see võlg tasuda.»

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.