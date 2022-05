«Südamesoovis» täitub geenihaigust põdeva lapse unistus

Siimu ja Krista peres kasvab kuus last, kellest ühel on kaasasündinud haruldane geenirike. Nende 7-aastase poja Karmo luud on sedavõrd haprad, et võivad murduda igal hetkel ilma nähtava põhjuseta. Tänaseks on tal olnud kokku üle kolmekümne luumurru, ta lonkab ühte jalga ning ratastool on ja jääb poisi abivahendiks elu lõpuni.