Üle kahe ja poole aasta taas Eesti publiku ees esinev Neeme Järvi juhatab muusikalist petuteost

ERSO peadirigendi staaži on Järvil kokku 26 aastat (kunstiline juht ja peadirigent aastatel 2010–2020, peadirigent aastatel 1963–1979). ERSOst kõneldes on maestro olekus tunda soojust ja siirast rõõmu. «Orkester kõlab väga hästi ja kontsert saab olema imeilus. See on haruldane, et Eestil on olemas niisugune erakordne ja professionaalne kollektiiv, kellega dirigendid soovivad väga koostööd teha,» ütles Järvi.

ERSO muusikud on Järviga kohtumist pikisilmi oodanud. Oboerühma kontsertmeister Guido Gualandile on prooviperiood olnud suureks naudinguks. «Neeme Järvi tuli orkestri ette ja tajusin kohe, kui loomulikult muusika kulgeb. Kogu prooviperiood on olnud soe ja südamlik ning mul on naeratus näol. Kui Järvi on dirigendipoodiumil, sünnib nii palju maagilisi momente. 30 aasta pärast saan kolleegidele uhkusega öelda, et olen mänginud Neeme Järvi käe all,» sõnas Gualandi õnnelikult.

6. mai õhtul tuleb Estonia kontserdisaalis ettekandele valik põneva taustaga teoseid, mis kõlavad kontserdilavadel küllaltki harva. Franz Schuberti E-duur sümfoonia ei jõudnud helilooja eluajal visanditest kaugemale, ent on hiljem pakkunud rohkelt avastamis- ja mänguruumi. Neeme Järvi juhatusel kõlab austria dirigendi ja helilooja Felix Weingartneri versioon aastast 1934.