Kaisa Selde räägib ja laulab «Blogimuusikalis» elust enesest

Kaisa lavapartneriks on muusikaline matriarh Merike Susi, kelle jaoks on kõik võimalik nii elus kui muusikas. Nad tutvusid saates «Suur komöödiaõhtu» ning omavaheline klapp oli kohe hea. «Laulmine on minu jaoks suhteliselt uus teema,» sõnab Kaisa. ««Maskis laulja» andis mulle enesekindlust laulmisega jätkata ja ühel toredal peol viskasime Merikesega ideeseemne mulda, millest sündiski «Blogimuusikal». Merike on muuseas väga hea lauluõpetaja!»