ERR avas Jupiteri venekeelse analoogi

Neljapäeval avatud Jupiter+ on venekeelne analoog kaks aastat tegutsenud veebikanalile Jupiter. Lehele koonduvad telekanali ETV+ saated, raadiojaama Raadio 4 programm, aastate jooksul ERR-i arhiivi kogunenud väärt sisu ning rahvusringhäälingu hankeosakonna poolt ostetud sarjad ja filmid.

«Rahvusringhääling on võtnud aktiivse suuna tugevdada venekeelse sisu pakkumist kõikidel platvormidel, nii teles, raadios kui ka veebis,» märkis ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ja lisas, et vajadus usaldusväärse ja vaba venekeelse ajakirjanduse vastu on täna olulisem kui kunagi varem.