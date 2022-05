Sparks näitas metapopi meistriklassi

Ega nad muidugi ainult kahekesi laval olnud, profi taustabändi tihke rütmika andis lugudele sageli rokkivama volüümi kui albumiversioonides. 1970ndatel, esimese suure hiti «This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us» tuules kiputigi Maeli-vennaste bändi paigutama sinna glam rock’i snoobimasse serva, Roxy Musicu naabrusse. Hiljem on Sparks siiski ennekõike mõjunud arhetüüpse sündiduona, kus toimib kabareelikult ekstravagantse vokalisti ja mornilt põrnitseva kõlameistri vastandite ühtsus – hiljem on seda malli tiba siia- või sinnapoole varieerinud Yello, Soft Cell, Eurythmics, Yazoo, Pet Shop Boys, Erasure ja paljud teised.

Niisiis pigem ikka Briti ja Euroopa artistid, kuigi Edgar Wrigh­ti äsjane biodokk «The Sparks Brothers» avab rohkem ka duo mõju USAs. Ameerika kriitikute väärtustatud (uus)siirust ja tõsimeelset autentsust pole vennad Maelid kunagi taga ajanud, valdav on teatraalne distantseeritus, sarkastiline kombekriitika («Lawnmower», «Suburban Homeboy») ja meisterlik metapopp – peen pila popkultuuri enese suhtes (1986. aasta «Music That You Can Dance To» valmis vastuseks plaadifirma nõudmisele teha rohkem tantsumuusikat ja klubihitiks see saigi – nagu ka eelneva kümnendi lõpul Giorgio Moroderi produtseeritud «The Number One Song In Heaven» või järgneva kümnendi suur comeback «When Do I Get To Sing «My Way»»).