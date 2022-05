Juurikas. Viimane veerg

Sõrves nähti paljast naisterahvast

Jahedavõitu kevadest hoolimata on Saaremaa naised juba talveriided seljast visanud. Eelmisel laupäeval nähti Lõpe kandis paljast naisterahvast talu hoovis toimetamas.

Pealtnägija sõnu vahendanud Sõrve meeste ombudsman ütles, et kuigi asja lähemalt uurida polnud võimalik, on peaaegu kindel, et naisterahvas oli täitsa paljas ja ilmselt päevitas.