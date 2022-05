Hoolimatu inimtegevuse tagajärjel on planeedi elusloodus kandnud korvamatuid kaotusi. Väljasurnud liikide hulka kuuluvad Bali tiiger, karvane ninasarvik, kukkurhunt, Stelleri meriõhv ja Euroopa tarvas. Kurb nimekiri on pikk ja täieneb üha. Viimastel kuudel on suurde ohtu sattunud Vene kindralid. Praktiliselt ei möödu ühtegi nädalat, mil ei raporteerita mõne Vene kindrali hukkumisest.