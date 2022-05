Kirjastuselt Tänapäev on tõlkes ilmunud ansambli Aerosmith solisti Steven Tyleri memuaarid «Kas see lärm mu peas segab sind?», kus Tyler vaatab tagasi oma elule: noorusele Bronxis, varastele muusikalistele mõjutustele, laulude loomisele, kuulsale partnerlusele kitarristi Joe Perryga ja Aerosmithi kümnendite pikkusele meeletule edule. Midagi varjamata või kahetsemata kõneleb ta ka enda narkosõltuvusest, suhetest oma naiste ja nelja lapse, sealhulgas näitlejanna Liv Tyleriga, ning metsikust elust tuuridel. Raamatu kaasautor David Dalton on ajakirja Rolling Stone kauaaegne kaastööline, kes on kirjutanud muusikutest hulga menukaid biograafiaid.