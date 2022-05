KULTUUR ⟩ Helme, Ratase, Põlluaasa ja Seedri kosmoselahingud koomiksiraamatus

Tallinna Ülikooli BFMi uues Nova majas on üleval Urmas Viigi näitus «Tume planeet». Piltidel on koomiksižanris joonistatud poliitiline kosmoseseiklus, mille tegelaste prototüüpideks on neli värvikat tegelast – Alfa (Mart Helme), Djuud (Jüri Ratas), Rubens N (Henn Põlluaas) ja Helios Küpress (Helir-Valdor Seeder) –, kes asuvad Toompealt kosmosereisile eesmärgiga kosmoses kord majja lüüa ja ka seal igasugune liberaalitsemine lõpetada.