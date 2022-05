Kindel laks: armastus võidab kõik ja Pätsi pea

Armastus võidab kõik

Merle Karusoo koostatud sõjaõuduste mälestustekogumik «14. juuni needus». Uskumatu, et pealtnäha nii käiatud teemal võib üllatada. Õudusi läbi elanud laste lood on retsid ja nullemotsiooniga kirja pandud, raamatuga võetakse läbi kogu inimsaatuste palett. Mingid teadlased kusagil ülikoolis on uurinud õuduste mõju lastele, tõsi, vist küll ahvilastele. Ja ahvide seas täheldati seda, et õuduslugusid kuulnud või hirmutavate eluseikadega mõõdukal määral kokku puutunud lapsed on täiskasvanuna avastamishimulisemad ja julgemad.