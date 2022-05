NÄDALA PLAAT ⟩ Teutooni rifid ja perversne huumor

Muidugi on see äratuntav ja ilmselge Rammstein otsast lõpuni, teisalt ei tähenda bändi ümbritsev tugev identiteet ja omamoodi perverssel huumoril põhinev, sageli enese üle irvitav macho-kontseptsioon seda, et Rammstein poleks arengus. Vastupidi. Kui eelmine album oli omalaadne kombinatsioon tantsulisest sündipopist ja industrial’ist, siis «Zeit» on ehk vähem mänguline ja mitte nii väga eksperimentide pingul nööril balansseeriv, vaid kindlapiiriline, energiline ja stiilne. Mis ei anna omakorda tunnistust sellest, et eksperimenteerida ei söandataks. Till Lindemanni vokaal on näiteks albumi eelviimases palas «Lügen» läbi lastud Autotune’ist, mis on efektne ja groteskne ühtaegu.