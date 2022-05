Downton Abbeys koidab uus ajastu

Ei esimene ega ka teine film tee au originaalseriaalile, aga «Abbeyl» on omad fännid ja selle publikul on kindlasti huvitav näha tuttavaid tegelasi, kes sõna otseses mõttes on «vanast maailmast» ehk enne seda kõike, mis meile on kaela sadanud, kaasa võetud.