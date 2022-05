AJA AUK ⟩ Kuidas Saksamaa jälle suureks tehti

Eelmisel nädalal see elektroonilise muusika üks pioneere 74-aastaselt meie hulgast lahkus, ja jõudis ta muidugi palju. Jõudis olla teerajajaks ambient’ile, IDMile, drone-muusikale, new age’ile jne. Jõudis oma süntesaatoritest välja pigistada nii tumedamat kui heledamat. Proge-rock’i tegi episoodiliselt ka. Kokku 60 plaadi ringis. Aastal 2000 ilmus talt ka 50 CDst koosnev box-set. Kõike seda jaksavad muidugi vähesed ära kuulata, aga äkki too plaadipoevanamees oli üks neist.