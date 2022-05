NÄDALA PERSOON ⟩ Anne Veesaar: «Kui «Õnne» ära lõpeb, siis on küll sõda lahti»

Isegi need, kes «kohe kindlasti ei ole kunagi» vaatama sattunud sarja «Õnne 13», teavad, kes on Alma ja Mare ja Allan. Pikki intervjuusid pole Anne aga väga palju andnud. Hakkasime intervjuu aega kokku leppima juba mõne aja eest ja võib-olla oleks meie meeli siis erutanud mõni muu teema, nagu pikk talv ja metsaraie, aga nüüd on põhiteema Venemaa tapatalgud Ukrainas, ja ei saa meiegi sellest mööda. Ja ei tahagi. Anne oli just värskelt selle teemaga kokku puutunud, sest käis vabatahtlikuna mööblit tassimas põgenikele, kes juba Eestisse jõudnud.