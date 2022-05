INTERVJUU ⟩ Urmas Vadi: oma introvertse poole pealt oleme eestlastena kirjarahvas

Ma vist olengi kirjutanud elu jooksul vaid mõned luuletused, õrnas eas oma naisele ja siis nüüd. Lisaks on mul tekkinud ka ühe näidendi või jutustuse mõte seoses sõjapõgenikega. Mulle tundub, et see, mis praegu Ukrainas toimub, ei jäta mitte kedagi puutumata, see pole lihtsalt võimalik. Ja see ei ole ka võimalik, et see jätaks kirjanduse puutumata.