Jarmo Reha sütitav lavastus uurib indiviidi ja massi suhet

Žanrilt on lavastus mikstuur, kus kokku liidetud kõnekoosolek, salongiõhtu, loeng, installatsioonikunst ja rituaal. Tegu on Gesamtkunstwerkiga, kus tekst, visuaalkunst, ruumikogemus ja kõlakunst on võrdsetel positsioonidel. Üheks partneriks kunstilise terviku teostumisel on mõistagi ka publik ise.

«Divide et impera» lähtub küsimustest, mis viimastel aegadel on taas aktuaalseks saanud. Mis koondab inimesi hulkadeks? Milline on indiviidi ja massi vastastikune suhe? Kui raske on üksikisikul massist eralduda? Kas on olemas kollektiivne vastutus? Mis võimaldab täiesti tavalistel inimestel teha kurje tegusid? Mida tähendab kangelaslikkus? Mida tähendab inimlik puudutus?