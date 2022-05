Indrek Hargla: Tänan kõiki, kes «Apteeker Melchiori» vaatamas käisid

Seoses sellega ütles alupäraste Melchiori-romaanide autor ja filmi kaasstsenarist Indrek Hargla nii: «Ma tahan väga tänada kõiki, kes on käinud vaatamas esimest filmi apteeker Melchiori seiklustest. On väga liigutav, et teid on olnud nii palju. Ma loodan, et ka järgmised filmid leiavad nõnda palju huvilisi. Eestis võiks olla rohkem ajaloolisi filme ja teie kõigi abiga see saab ka nii sündima. Aitäh!»

Läinu reedel algasid ka vaegkuuljatele mõeldud «Apteeker Melchiori» seansid. Eesti Vaegkuuljate Liidu juht Külliki Bode sõnas, et liidu poole on viimasel ajal korduvalt pöördutud, et küsida, kas ja milllal «Apteeker Melchiori» filmile vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid tehakse.

«Kuulmislangusega inimesed, keda on umbes 20 protsenti elanikkonnast, ju ilma subtiitriteta kinno ei lähe, sest filmi sisu jääb kas osaliselt või täielikult kättesaamatuks. Kui sel kevadel toodeti esimest korda Eesti filmist vaegkuuljate kinoversioon ja kinodes üle Eesti sai vaadata kodumaist mängufilmi «Soo» eestikeelsete subtiitritega, siis see tekitas kohe ootuse ka suurfilmi «Apteeker Melchior» vastu.»

Bode sõnul jõudsid vaegkuuljate subtiitritega filmiversioonid varem valmis alles pool aastat pärast kinolinastusperioodi lõppu. «Vaegkuuljad on käinud seni kinos vaid välismaiseid filme vaatamas, kuna need on varustatud eestikeelsete subtiitritega. See on väga oluline muudatus, et nüüd saavad vaegkuuljad ka kodumaist kultuuri nautida suurelt kinoekraanilt.»

«Soo» produtsent Veiko Esken ütles nii: «Nüüd valminud vaegkuuljatele mõeldud subtiitritega versiooni filmist leiab kinokavades üles märkega «eestikeelne seanss, eestikeelsete subtiitridega».»