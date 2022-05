Uus teledokumentaal järgneb eestlastest vabatahtlikele Ukrainas

Kristjan Pihli sõnul on «Tagalas» eelkõige psühholoogiline dokumentaal, mitte film Ukraina sõjast. «Viime küll vaataja vahepeal ka Ukrainasse, aga lahinguväljal toimuv on filmis pigem taustsüsteem. Film keskendub tegelikult sellele, mis toimub samal ajal Eestis. Viimased kaks kuud on sajad eestlased pühendunud Ukraina aitamisele. Nii mõnedki elavad sisuliselt Ukrainale,» märgib Pihl ja lisab, et paljudel abistajatel on pered ja isiklik elu jäänud seisma. «Meid huvitas, miks nad seda teevad ja mismoodi on sõda aitajaid ennast muutnud. Ja ikkagi - kaua nad veel niimoodi jaksavad?»