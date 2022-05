Ilmus «Avatari» kauaoodatud järje esimene reklaamklipp

Mitmeid kordi edasi lükkunud «Avatar: The Way of Water» on kauaoodatud järg 2009. aasta menufilmile «Avatar», mis tunnistati kolme Oscari vääriliseks. Järjes osalevad mitmed «Avataris» üles astunud näitlejad, nende seas Sam Worthington, Zoe Saldana ja Sigourney Weaver.