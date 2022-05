KULTUUR ⟩ Luua kuvand või mitte – selles on küsimus

Sellised asjad on üldiselt muusikas meeldivad hetked. Analoogsüntesaatorid. Kosmilised uitamised. Tsentrist väljumised. Kitarrid, mis vahel isegi rifi kuju võtavad. Üks trummisoolo, mis tundub alguses pisut kohmakas, aga siis nihkub vaikselt sinna, kuhu tal vaja. Ma usun ainult rütmi, mis lonkab mõlemat jalga, leidis kunagi filosoof.

Natuke meenutab Alfa Collective mulle ka briti indie-bändi Stereolab, küll selle vahega, et nad pole ilmselt marksismiklassikat läbi töötanud ja nende laulja Anett Tamm on tuntavalt jazz’i-koolitusega. Nagu terve nende bänd on tuntavalt koolitusega. Lavakarismat veel Alfa Collective’il küll napib.