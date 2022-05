KULTUUR ⟩ Privet, gorod Narva!

Mõnda aega tagasi, kui ma veel püsivamalt Tartus elasin, tehti mulle ettepanek Narva sõita. Kurtsin vastuseks, et ei tea, kas on ikka tarvis – Tartust Narva on õige pikk tee, peaaegu viis tundi –, mispeale mu vestluspartner küsis, kustkaudu ma Narva sõidan. Ütlen ausalt, minu jaoks tundus tol hetkel vägagi loogiline, et Tartust Narva saab ainult läbi Tallinna. Peipsi järv on ometigi ees! Tuli välja, et otse saab ka.