Viaplaysse tuleb doksari Madeleine McCanni röövimise kahtlusalusest

15. mail esilinastub originaalsarja «Masinavärk» teine hooaeg, mille märksõnad on põnevus, märul ja rasked tingimused. «Masinavärgi» esimesest hooajast sai kohe hitt ja see haaras Skandinaavia publikut.

Kes on see Saksa pedofiil, keda nüüd kahtlustatakse kolmeaastase Madeleine McCanni röövimises 2007. aastal Praia da Luzis? Kas Saksa politsei on leidnud õige isiku ja kas tõendid on piisavalt vettpidavad? Esimeses põhjalikus uurimuses Christian B. kohta viib Mark Williams-Thomas vaatajad pedofiilia ja kahtlaste inimeste pimedasse maailma.