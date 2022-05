KUULA JA NAUDI ⟩ Maris Pihlapilt ja Ewert Sundjalt ilmus lummav singel

Lugu, mis jäi esialgu pooleli, vajas valmimiseks õiget meesvokaali. Seega pöördus Maris Pihlap ühel momendil Ewert Sundja poole. Juba samal ööl tuli vastuseks esimene demoversioon.

«See lugu sai alguse ajal, mil olin Viljandis kooliga väga jänni jäänud. Tähtajad lähenesid mühinal, korraga tundus, et mitte keegi ei toeta ja kõigis raskustes olen ise süüdi. Paratamatult ühel õhtul mikrofoni taga istudes tuli seesama universaalne küsimus «kes siis tegelt vastutab?» üles ka lauluna. Üksteise süüdistamine, enese süüdistamine, püüd teise vaatepunkti näha, aga iseendast üle sõitmata.

Sellise poolikuna istus ta mul mõnda aega sahtlis märkmega «vajab meeshäält». Kuna ma ei kujutanud seda ühegi oma seni tuttava laulja esituses ette, siis mõtlesin suurelt ja julgesin lõpuks välja öelda, et seal peaks just täpselt Ewerti hääl kõlama. Minu suureks imestuseks jõudis juba samal öösel mu klappidesse esimene demo tema kirjutatud salmiga. Sellest hetkest alates olen kindel, et see oli ainuõige kombinatsioon,» kirjeldab Maris Pihlap loo tausta.

Ewert Sundja sõnul sündis ühine lugu kohese äratundmisena: «Vahel juhtub muusikas nii, et tekib kohene «konks». Minul oli selle lauluga just täpselt nii. Sain suht hilisel tunnil kõne, et «vajatakse meeshäält» - palusin demo saata. Siis toimetasin oma muid toimetusi edasi ja kui keskööl arvuti taha istusin ja loo peale panin, lõi hetkega klaariks.