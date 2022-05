Kust jookseb nalja ja solvangu piir ning milleks üldse kõiki neid piire tarvis on? Kui raamid, normid, ühiskondlikud kokkulepped, head kombed ja tabud on mõeldud pakkuma laiapõhjalist turvatunnet, siis miks inimesed ikkagi kardavad? Kust kogu see hirm, ärevus ja ebakindlus tuleb, kui oleme end ometi keeldude ja käskudega nii kenasti ära polsterdanud, et kõik peaks justkui korras olema. Kas võib olla, et valemis on viga?