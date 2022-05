Filmilavastaja ja ­näitleja Andres ­Puustusmaa töötas aastaid ­Venemaal, ent naasis Eestisse, kui Ukrainas puhkes sõda. Ta on kinodes jooksva draama «Minsk» kaasprodutsent.

«Imestan, et mõned kuulsad näitlejad Venemaal senini vabaduses käivad, olgugi et nad on selle režiimi ja sõja vastu.» - lavastaja ja näitleja Andres Puustusmaa