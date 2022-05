Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja lõpetab Mahleri 2. sümfoonia ettekanne

Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja lõppkontserdil astuvad üles maailmalavadel oodatud solistid – metsosopran Annely Peebo Viini Rahvusooperist ja sopran Katrin Targo –, kelle meisterlikkusest lähtuvalt on valitud kontserdi avamäng, Richard Wagneri avamäng ooperile «Nürnbergi meisterlauljad». «See on üks fantastilisemaid kontserdi avamänge muusikaajaloos,» rõhutab Vanemuise teatri muusikajuht ja peadirigent Risto Joost.

Kontserdi suurima elamuse pakub kindlasti Mahleri 2. sümfoonia, mis on sümfoonilises repertuaaris üks maailma hinnatumaid. Kogu elu paelusid Mahlerit eksistentsiaalsed küsimused elust, surmast ja teispoolsusest. Need teemad tõusevad reljeefselt esile tema 2. sümfoonias c-moll – ligi poolteist tundi kestvas monumentaalses oopuses, mille esitamisse on kaasatud suur orkestrikoosseis koos lisajõududega väljaspool lava, samuti koor ja solistid.