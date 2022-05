Lexsoul Dancemachine suundub oma esimesele Saksamaa tuurile

Lexsoul Dancemachine astub üles Hamburgis lokaalis Knust, jazzmuusika ning klubikultuuri ühendaval üritusel Jazzhouse. Järgmiseks seavad muusikud sammud Berliini poole - 12. mail köetakse kuumaks PANDA Platforma nimeline kontserdipaik. Ka Kellinghuseni muusikasõpradel on võimalus hüperenergilisest Tantsumasinast osa saada 13. mail kultuurimajas Klappstuhlkultur.

Lisaks välismaistele etteastetele on võimalus Lexsouli kuulata ka kodumaalt lahkumata.

4. juunil suundutakse heade mõtete linna Tartusse festivalile Toome Müks ning antakse eriline kontsert Tartu toomkiriku varemetes. 1. juulil ühendatakse jõud sõprade YASMYN’i ja Gram-Of-Fun’iga, et esitleda Lexsouli värsket lühialbumit “Lex On The Beach” Tallinna Kruiisiterminalis.