Hinnatud vampiirifilmi heliriba loonud Jozef van Wissem esineb Tallinnas

Kaasaegne lähenemine, mida Jozef teostab klassikalise ja laitmatu tehnikaga, on aidanud populariseerida tema valitud instrumenti ja loomingut ülemaailmselt. Hollandlase eesmärk on vabastada enda instrument ajalooga tekkinud ootustest ja eeldustest, andes sellele uue ja tähendusrikka rolli kaasaegses helikunstis ja muusikas.

«Jozef van Wissem on meie üks igavesi lemmikuid, asjata ta Eestisse nii tihti ei satuks. Tal on erakordne võime viia ruumis viibiv publik enda lugudega kaasa ja meid oma loominguga päriselt puudutada. Eelmine kontsert toimus vähem kui pool aastat tagasi, ent vahepeal ilmus tal uus album, mis on suurepärane põhjus, et Jozefit uuesti kuulama tulla,» sõnas kontserdi kohta Damn.Loud Agency juht Roman Demtšenko.