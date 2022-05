«Avatari» fännid avastasid järje reklaamklipist põneva detaili

The Independent vahendab, et lähemal vaatlusel leidsid James Cameroni filmi fännid treilerist tähelepanuväärse detaili, mis vihjab esimeses osas surma saanud tegelase naasmisele. Nimelt silmab reklaamklipis viivuks Na'vit, kelle õlal on täpselt samasugune tätoveering, nagu «Avataris» Na'vide rünnakut juhtinud Miles Quaritchil (Stephen Lang).

Pikalt on räägitud, et näitleja Stephen Lang järjes tagasi tuleb, olgugi et Neytiri (Zoe Saldana) võttis esimese osa lõpus Quaritchi elu. Sellega seoses on arutletud, kas Lang kehastab täiesti uut tegelast või klooni, kuid treilerist leitud detaili põhjal saab järeldada, et teda näeb uues filmis Na'vina.