KULTUUR ⟩ Kes andis hundile banaani ehk Mida oodata tänavuselt Eurovisioonilt?

Uskumatu, kui kiiresti möödub aasta. Alles see oli, kui Måneskin ütles, et rock’n’roll ei sure kunagi, ja nende laulja Damiano Davidi üle ilastati, nii et Itaalia oleks võinud vabalt ühe jõe juurde saada. Hakati ootama, et kord juba uus Eurovisioon kätte jõuaks. Nüüd on see käes ning esimese poolfinaali järel võib mõndagi tänavuse Eurovisiooni kohta öelda.