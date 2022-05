KULTUURIS KUUM ⟩ Tristan Priimägiga sellest, miks eesti film nii lahe on

Programmi on kokku pannud filmiajakirjanik Tristan Priimägi ning muuhulgas on filmiprogrammis juba linastunud sajandi jooksul valminud lühidokumentalistika, eesti naisrežissööride Leida Laiuse, Valeria Andersoni ja Reet Kasesalu dokumentaalfilmid ja Raul Tammerti 70ndatel valminud ulmefilmid, mis on teenimatult vähe tähelepanu pälvinud.