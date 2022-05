«Südamesoov» abistab üle poole sajandi omanimelist poodi pidanud naist

«Eevi, see kahe e-ga!» Tervitab alati naerusuine poodnik kõiki, kes teda veel ei tea. Kunagi pole kindel, kui palju uusi tuttavaid ja kliente päev toob. Aga need, kes on korra Eevi juures käinud, jõuavad tema juurde alati hea meelega tagasi.

Eevi on küla hing ja armas vanaema, kes peab oma väikest poodi Postitee alguses, Tartumaa ja Põlvamaa piiril. Kauplust on selles samas paigas peetud aga juba enne Eevi aegagi. Samas majas on kasvanud poepidajate pered ja müüdud kõike, jäätisest villaste sokkideni. Maaelu tundjad teavad, kui oluline on kohaliku poe olemasolu ja Eevi aitab püsikundesid sooja südamega. Ei ole harvad korrad, kui ta ise ka eakate toidukulleri ameti enda peale võtab. Ja alati on tal meeles kõik lood, mis koos klientidega poodi jõuavad.