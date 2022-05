Uus dokumentaalfilm vaatleb legendaarset Pärnu ärimeest

1986 aasta suvel, enne veel kui Eesti NSV-s hakkavad puhuma iseseisvumise tuuled avatakse Pärnu rannas enneolematu videokohvik. Järjekord on silmapiirini, külastajaid mustmiljon. Mis imeasi see selline on, tullakse kaema üle Nõukogude Liidu? Elmar Lepp, videosalongi omanik, ristitakse Rootsi ajakirjanike poolt Nõukogude Liidu esimeseks kapitalistiks.

Elmar Lepp on uue aja inimene, mees, kes tabab õiget hetke. Tema ümber tiirlevad kaunid naised, näitlejad, andekad noorsportlased, sõnaga kõik kes enda tegevusele totatsiooni vajavad. Tegemist ei ole kitsi mehega. Elmar külvab raha ja naudib tähelepanu. Kui on vaja korraldada missivõistlusi, paneb Elmar õla alla või vajab näitetrupp gastrollideks finantssüsti saab Elmarilt abi. Elmar Lepp leiab igale probleemile mängeldes lahenduse. Suur raha, kaunid naised, ilusad autod, tähelepanu, imetlus, see mis tavainimesele püüdmatuks jääb on Elmar Lepale argipäev.