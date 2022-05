GALERII ⟩ Tallinnas esitati Michael Nymani kammerooperit

Just tänu filmimuusikale tuli rahvusvaheline tuntus ja lausa kultushelilooja staatus. Nymani filmimuusika levib arvukate seadetena ka kontserdisaalides, nii on ta näiteks filmi «Klaver» muusika vormistanud ka klaverikontserdiks, kahe klaveri kontserdiks, teinud sellest seadeid kammerorkestrile, häälele või saksofonile keelpillidega jne.

Ometi on filmimuusika Michael Nymani mahukas ja mitmekesises loomingus vaid jäämäe tipp. Olulisel kohal tema oopuste hulgas on orkestriteosed, ooperid ja muu teatrimuusika, vokaal- ja instrumentaalkammermuusika, sh keelpillikvartetid, instrumentaalkontserdid, viimasel kümnendil on tema loomingunimekirja lisandunud ka terve rida sümfooniaid, mille numeratsioon ei ole küll kronoloogiline ja järjepidev.

Esimene kokkupuude ooperižanriga oli Nymanil 1980ndate keskel, kui ta kirjutas Oliver Sacksi novellil põhineva nn neuroloogilise kammerooperi «The Man Who Mistook His Wife for a Hat» («Mees, kes ei teinud vahet oma naisel ja kaabul», 1986), mis põhineb tõestisündinud lool Dr P-st, kes kannatas nägemishäirete all.