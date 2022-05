«Apteeker Melchior» ületas Eesti kinodes 90 000 vaataja piiri

Apteeker Melchiori tegelaskuju looja, kirjanik Indrek Hargla sõnas: «Ma tahan väga tänada kõiki, kes on käinud vaatamas esimest filmi apteeker Melchiori seiklustest. On väga liigutav, et teid on olnud nii palju. Ma loodan, et ka järgmised filmid leiavad nõnda palju huvilisi. Eestis võiks olla rohkem ajaloolisi filme ja teie kõigi abiga see saab ka nii sündima. Aitäh!»