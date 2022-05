Ukraina kirjanik: kelle poolt on Musta mere delfiinid?

Need delfiinid ujuvad Odessa Nemo delfinaariumis ega ole sõjategevusega seotud. Kaks väiksemat sündisid 30. märtsil ning said nimeks Ukraina ja Victory.

Ajakirjandusse on jõudnud teated, et Venemaa on seadnud kõrgendatud valmidusse «lahingudelfiinid» Sevastopoli lahes, kus paikneb hulk Musta mere laevastiku sõjalaevu. Ukraina raketid nendeni ei ulatu, nii et delfiinidega on kõik hästi.