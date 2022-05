KULTUURIS KUUM ⟩ Pink Floydi trummimängija Nick Mason: «Minu eluajal me Venemaal enam ei esine!»

Will Ireland

Nick Mason (78) on ansambli Pink Floyd asutajaliige ja löökriistamängija. Tema ansambel Nick Mason’s Saucerful of Secrets, mis esitab Pink Floydi varasemate plaatide muusikat, on pärast kahte aastat esinemiste edasilükkamist taas kontsertreisile asunud. 21. mail esinevad nad Solarise keskuse Alexela kontserdisaalis.