Helen Bunderi isikunäitusel paljastuvad alateadlikud sisekaemused

Näitust võib pidada järjeks kunstniku eelmise aasta septembris Tartu kunstigaleriis «Art and tonic» toimunud näitusele «Siseala». Autor jätkab alateadlikke sisekaemusi, mis leiavad maalimise käigus figuratiivseid ja pool-abstraktseid vorme. Need on mõtisklused ja ka küsimused naiseks olemisest, suhetest, lastest ja inimlikust toimimisest. Automatism ja kontroll on vastanditena leidnud võimaluse koos eksisteerida.