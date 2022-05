Melchiori ajamasin: vaata, kuidas filmivõlurid ekraanile keskaega manasid

Ajaloost inspireeritud mängufilmis on oluline, et tulemus jääks usutav ning samas kunstiliselt huvitav ja vaataja jaoks ilus. Seetõttu eemaldasime järeltöötluses kõik kaadrisse jäänud tänapäevased hooned ja objektid ning ehitasime juurde vanaaegseid maju ja linnaatmosfääri. Lisaks tuli järeltöötluses tegeleda väga palju detailidega – näiteks muuta ilma, siduda erinevaid võttepaikasid üheks tervikuks või eemaldada kaadrisse jäänud objekte, mis ei lähe keskajaga kokku.

Järeltöötluses tuli need erinevad võttepaigad siduda kokku üheks tervikuks, nii et vaataja ei saaks arugi, et Melchior astub sisse näiteks Kuressaare linnuse väravast, linnuse hoov on filmitud Narva linnuses ja siseruumid hoopis stuudios. Visuaalefektide ehk VFX töös tehakse Viljuse sõnul neid asju, mida ei ole võimalik filmida – näiteks hansakoge filmiti hoopis Rootsi vetes, aga sinna taha lisati Tallinna panoraam. Aga ka igavamaid ja argisemaid asju – näiteks lisatakse kaadrisse kaev, keeratakse valgus ja värvid öiseks, tehakse päiksepaistest kuupaiste, päikseliselt ilmast vihmane ilm vms.