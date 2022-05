ELU KOOS KUNSTIGA ⟩ Evi Tihemets: «Siin ma olen!»

Vastavatud näitusel «Õnn ja kõik ülejäänu» on eksponeeritud suuremõõtmelised kollaažid (100 x 140 cm), mille tegemiseks on Tihemets taaskasutanud oma vanu töid, lastes plaate uuesti trükkida või võttes olemasolevad graafilised lehed ja lõigates need tükkideks. «Poolteist aastat tagasi juhtus õnnetus ja murdsin jalaluu, taastumine võttis terve aasta. Aga siin ma olen! Olen oma graafikatehnikat selle järgi seadnud – võimaluste järgi,» kirjeldab ta oma praktilist suhtumist töötegemisse. Tema uusim seeria «Taevased aiad» (2021–2022) toob kokku kunstniku loomingu põhimotiivid, milleks on abstraktsed pinnad, lilleõied ja inglid.