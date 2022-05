Haarav spioonifilm sõjaajaloo suurimast petuoperatsioonist

Film põhineb ajaloolistel faktidel ja siin need on: 1943. aasta suvel olid liitlased valmis maabuma Sitsiilias, et Itaalia sõjast välja lüüa. Kuna see oli strateegiliselt Vahemere sõjateatris sobivaim dessandikoht, teadsid sakslased seal ka rünnakut oodata. Briti luure (kuulus MI5) kavandabki kavala operatsiooni, et Saksa Abwehri veenda, nagu toimuks suurrünnak hoopis Kreekas. Operatsioon sai koodnimeks «Mincemeat».