Kui saan ükskord suureks, hakkan samuraiks!

Videomäng «Trek to Yomi» («Teekond Yomisse») haarab oma mustvalge erakordselt kinematograafilise maailmaga. See on ilmselgelt inspireeritud läinud sajandi keskpaiga Jaapani samuraifilmidest, millest meil on kõige tuntumad Akira Kurosawa tööd. Selles mängus tuleb peaaegu igas stseenis tahtmine kuvatõmmis sellest idamaisest ilust salvestada.