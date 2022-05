AK ⟩ Maarahva akadeemiku sõnadesse kootud elumustrid

Kui Rauda õnnitleti akadeemikuks saamise puhul, siis leidis ta tagasihoidlikult, et Eesti ongi omamoodi talupoeglik maa ja küllap sobibki ta maarahva akadeemikuks. Anu Raual ei ole vaja näida tähtsana, ta on tähtis ilma igasuguse poosita. Raud ei pea kasutama kantseliiti karguna ega ülespuhutud erudeeritust õhupallina ego upitamiseks.

Alati on pisut jube vaadata noori, kelle jutt on täis pikitud arusaamatuid bürokraatlikke lauseid. Pelutav on kuulata kena neiut, kes pritsib seebimullina tühje kroonuväljendeid paremale ja vasakule nagu elupõline, kummitempel käes sündinud ametnik mullu ja muiste. Anu Rauaga seda muret ei ole ega tule. Tema jutt on õige, tark, aus, tulvil elukogemust ning mis peamine, kõigile arusaadav. Ega elu olegi teab mis keeruline, elu mõeldakse ja räägitakse keeruliseks.